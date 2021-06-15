Это случилось на проспекте Небесной сотни, 87а. К спасателям обратились 15 июня в 14:08.

К теме В Днепре пенсионерка выпала с балкона 9 этажа: у нее не было близких родственников

Двор многоэтажки, с которой хотел прыгнуть дедушка: видео телеграм-канала "7 канал"

Как его спасли

  • На место происшествия почти сразу прибыла автолестница.
  • Дедушка, который хотел прыгнуть, стоял на балконе 6 этажа.
  • Спасатели разложили автолестницу.
  • Ее приставили к балкону.
  • На видео из сети видно, что по ней забрался спасатель.
  • Он сразу попытался сбросить мужчину в помещение.
  • Однако это было безрезультатно – он сопротивлялся.
  • Впоследствии пожарный навалился плечом на потенциального самоубийцу.
  • Это помогло снять мужчину с края балкона.
  • Почему дедушка хотел покончить с собой – неизвестно.

Спасатель снимает дедушку с края балкона: видео телеграм-канала "7 канал"