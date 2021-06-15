В Одессе дедушка едва не прыгнул с балкона: сопротивлялся во время спасения – видео

Планировал покончить с собой житель 16-этажки. Пожилой мужчина хотел прыгнуть с собственного балкона. Когда начали спасение, он сопротивлялся.

Это случилось на проспекте Небесной сотни, 87а. К спасателям обратились 15 июня в 14:08.

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Двор многоэтажки, с которой хотел прыгнуть дедушка: видео телеграм-канала "7 канал"

Как его спасли

На место происшествия почти сразу прибыла автолестница.

Дедушка, который хотел прыгнуть, стоял на балконе 6 этажа.

Спасатели разложили автолестницу.

Ее приставили к балкону.

На видео из сети видно, что по ней забрался спасатель.

Он сразу попытался сбросить мужчину в помещение.

Однако это было безрезультатно – он сопротивлялся.

Впоследствии пожарный навалился плечом на потенциального самоубийцу.

Это помогло снять мужчину с края балкона.

Почему дедушка хотел покончить с собой – неизвестно.

Спасатель снимает дедушку с края балкона: видео телеграм-канала "7 канал"