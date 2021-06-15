В Одессе дедушка едва не прыгнул с балкона: сопротивлялся во время спасения – видео

Планировал покончить с собой житель 16-этажки. Пожилой мужчина хотел прыгнуть с собственного балкона. Когда начали спасение, он сопротивлялся.
Это случилось на проспекте Небесной сотни, 87а. К спасателям обратились 15 июня в 14:08.
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Двор многоэтажки, с которой хотел прыгнуть дедушка: видео телеграм-канала "7 канал"
Как его спасли
- На место происшествия почти сразу прибыла автолестница.
- Дедушка, который хотел прыгнуть, стоял на балконе 6 этажа.
- Спасатели разложили автолестницу.
- Ее приставили к балкону.
- На видео из сети видно, что по ней забрался спасатель.
- Он сразу попытался сбросить мужчину в помещение.
- Однако это было безрезультатно – он сопротивлялся.
- Впоследствии пожарный навалился плечом на потенциального самоубийцу.
- Это помогло снять мужчину с края балкона.
- Почему дедушка хотел покончить с собой – неизвестно.
Спасатель снимает дедушку с края балкона: видео телеграм-канала "7 канал"Обратите внимание! В Днепре девушка прыгнула с Самарского моста. Несколько человек пытались ее спасти и отговорить. Но были и те, кто только снимал все на видео и бурно обсуждал события.