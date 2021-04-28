Депутат во время речи о смерти ела конфету: видео курьеза в горсовете Одессы
В городском совете Одессы депутат Татьяна Плаксий начала есть конфету во время речи коллеги. Депутат Олег Этнарович тогда как раз говорил о смерти людей. Однако это никоим образом не останавливало женщину, которая, вероятно, была голодной.
Источник:телеграм-канал 8news
Это случилось примерно в 16: 20 на сессии городского совета 28 апреля. Момент поедания конфеты сняли, а впоследствии выложили в сеть.
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- Заседание в этот день началось в 9 утра. Выходили ли народные избранники на обед – неизвестно.
- Депутат решила подкрепиться, развернула конфету и откусывала маленькие частички.
- В частности, она это сделала в момент, когда ее коллега сказал "гибнут люди, к сожалению".
- Это продолжалось примерно минуту.
Момент поедания конфеты депутатом в Одессе: видео телеграм-канала 8news
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