В городском совете Одессы депутат Татьяна Плаксий начала есть конфету во время речи коллеги. Депутат Олег Этнарович тогда как раз говорил о смерти людей. Однако это никоим образом не останавливало женщину, которая, вероятно, была голодной.

Это случилось примерно в 16: 20 на сессии городского совета 28 апреля. Момент поедания конфеты сняли, а впоследствии выложили в сеть. Актуально В Одессе ученик 8 класса распылил перцовым баллончиком в лицо учительнице Больше об этом случае Заседание в этот день началось в 9 утра. Выходили ли народные избранники на обед – неизвестно.

Депутат решила подкрепиться, развернула конфету и откусывала маленькие частички.

В частности, она это сделала в момент, когда ее коллега сказал "гибнут люди, к сожалению".

Это продолжалось примерно минуту. Момент поедания конфеты депутатом в Одессе: видео телеграм-канала 8news Обратите внимание! В Одессе в зал заседаний городского совета в обед 28 апреля приехала полиция. Ее вызвали из-за нарушения карантинных ограничений. Депутат просил привлечь к ответственности за отсутствие маски мэра города Геннадия Труханова.