В ход шли стулья и тарелки: в Одессе на Дерибасовской произошла массовая драка – видео

В центре Одессы поссорились 2 крупные компании. Разрешить конфликт мирно не удалось, произошла массовая драка.

Инцидент произошел вечером 13 августа на улице Дерибасовской. Момент драки попал на видео, его распространили в сети очевидцы.

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Бросались посудой и стульями

На кадрах, опубликованных одесситами, видна толпа людей рядом с заведением в центре города. Во время драки в ход пошли тарелки и даже стулья. Что спровоцировало конфликт – пока неизвестно.

Массовая драка в центре Одессы: смотрите видео с телеграмму "Одесса INFO"

Конфликт между водителями в Одессе

10 августа на остановке у перекрестка Добровольского и Заболотного поссорились водитель маршрутки и автомобиля. Они спорили, кто проедет первым. В результате водителю общественного транспорта распылили в лицо баллончик. После этого пассажиры помогли его умыть лицо и вернуться в салон.