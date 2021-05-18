Соседи рассказали журналистам, что часто видели родителей этих детей подвыпившими. Также подтвердили, что дети были заброшены, грязные и вечно голодные.
Предыстория Вылезли в окно и просили помощи у соседей: в Одессе спасли детей из неблагополучной семьи
Какие новые детали в этом деле
Оказалось, что детей родители закрыли дома наедине еще утром и куда-то ушли с младшей сестренкой.
Вернулись поздно вечером, когда старшие брат и сестра уже обратились за помощью к соседям, а те – забрали малышей к себе и вызвали помощь.
Сейчас двое детей находятся в Доме ребенка под наблюдением медиков. Медики обнаружили у детей инфекцию, множественные ушибы и раны. Старшую 6-летнюю девочку обследуют во второй городской больнице Одессы. Она в разговоре с психологом рассказала, что отец бил их всех.
Однако горе-родители отрицают, что их дети были голодны и якобы готовы улучшить условия, чтобы вернуть детей к себе. Более того, папа заявил, что никаких синяков у детей нет, а у младшей они лечили фурункул.
На родителей уже составили админпротоколы. Поэтому вернутся ли дети в семью – будет решать суд.
О спасении детей из неблагополучной семьи: коротко
- В службу по делам детей обратились соседи, которые спасли двух детей через форточку.
- Это было поздно вечером в воскресенье, 16 мая.
- Также приехали полицейские, они забрали детей в участок.
- Родителей встретили на пути в райотдел. С ними был самый младший ребенок.
- Детей осмотрели медики и госпитализировали.