Соседи рассказали журналистам, что часто видели родителей этих детей подвыпившими. Также подтвердили, что дети были заброшены, грязные и вечно голодные.

Предыстория Вылезли в окно и просили помощи у соседей: в Одессе спасли детей из неблагополучной семьи

Какие новые детали в этом деле

Оказалось, что детей родители закрыли дома наедине еще утром и куда-то ушли с младшей сестренкой.

Вернулись поздно вечером, когда старшие брат и сестра уже обратились за помощью к соседям, а те – забрали малышей к себе и вызвали помощь.

Сейчас двое детей находятся в Доме ребенка под наблюдением медиков. Медики обнаружили у детей инфекцию, множественные ушибы и раны. Старшую 6-летнюю девочку обследуют во второй городской больнице Одессы. Она в разговоре с психологом рассказала, что отец бил их всех.

Однако горе-родители отрицают, что их дети были голодны и якобы готовы улучшить условия, чтобы вернуть детей к себе. Более того, папа заявил, что никаких синяков у детей нет, а у младшей они лечили фурункул.

На родителей уже составили админпротоколы. Поэтому вернутся ли дети в семью – будет решать суд.

О спасении детей из неблагополучной семьи: коротко