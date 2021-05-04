Из-за замечания о пьянстве: в Одессе нетрезвые мужчины набросились на ребенка – видео
Драка на детской площадке произошла в Одессе на улице Терешковой. Нетрезвые мужчины напали на мальчика, который сделал им замечание за употребление алкоголя.
Источник:24 канал
Как сообщают местные сообщества в телеграме, конфликт начался с того, что мальчик пришел на детскую площадку, когда там выпивали мужчины. На замечание один из злоумышленников схватил ребенка за шею и начал кричать матом.
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На месте происшествия работали инспекторы патрульной полиции
- Кто-то из местных жителей, увидев картину, вызвал милицию. Попытались ли свидетели вмешаться в ситуацию, пока нетрезвые мужчины разбирались с мальчиком, неизвестно.
- Когда патрульные прибыли на место, они увидели группу мужчин, которые достаточно агрессивно себя вели.
- Во время выяснения обстоятельств происшествия один из злоумышленников ударил милиционера. После этого полицейские начали применять силу.
Мужчину, который напал на патрульного, упаковали лицом в землю. На его руки надели наручники.
Получил ли мальчик какие-то травмы, неизвестно. Сейчас на месте происшествия работают следователи. С квалификацией поступка мужчин правоохранители определятся позже.
Смотрите видео задержания нетрезвого мужчину в Одессе:
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