Драка на детской площадке произошла в Одессе на улице Терешковой. Нетрезвые мужчины напали на мальчика, который сделал им замечание за употребление алкоголя.

Как сообщают местные сообщества в телеграме, конфликт начался с того, что мальчик пришел на детскую площадку, когда там выпивали мужчины. На замечание один из злоумышленников схватил ребенка за шею и начал кричать матом.

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На месте происшествия работали инспекторы патрульной полиции

Кто-то из местных жителей, увидев картину, вызвал милицию. Попытались ли свидетели вмешаться в ситуацию, пока нетрезвые мужчины разбирались с мальчиком, неизвестно.

Когда патрульные прибыли на место, они увидели группу мужчин, которые достаточно агрессивно себя вели.

Во время выяснения обстоятельств происшествия один из злоумышленников ударил милиционера. После этого полицейские начали применять силу.

Мужчину, который напал на патрульного, упаковали лицом в землю. На его руки надели наручники.

Получил ли мальчик какие-то травмы, неизвестно. Сейчас на месте происшествия работают следователи. С квалификацией поступка мужчин правоохранители определятся позже.

Смотрите видео задержания нетрезвого мужчину в Одессе: