В Одессе в ДТП пострадал подросток: фото с места происшествия

На углу Святослава Рихтера и Туристской в Одессе столкнулись Honda Civic и мотоцикл. Как следствие, травмировался 12-летний водитель мотоцикла. Его отвезли в больницу.

По данным СМИ, водитель мотицикла врезался в легковушку. Случилось это вечером 25 августа. Однако то, что пострадавшему 12 лет отмечают в "Думской". В полиции пока не подтвердили эту информацию.

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Детали ДТП

12-летний подросток ехал на мотоцикле на улице Рихтера. Авто Honda Civic в то время поворачивало на Туристскую.

Таким образом мотоциклист влетел в легковушку. Подросток получил травмы и его увезли в больницу. О состоянии парня не сообщают.



В Одессе мотоцикл влетел в легковушку / Фото УСI

В соцсетях также говорят, что с 12-летним мотоциклистом была еще девушка. После столкновения она сразу встала, а вот парень не смог. Продолжается следствие.



В ДТП пострадал 12-летний мотоциклист / Фото УСІ



Пострадавшего уже увезли в больницу / Фото УСІ

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Говорят, что с ним еще была пассажирка/ Фото УСІ