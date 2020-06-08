Дети под колесами, водитель без прав: ДТП с пострадавшими в Одессе – фото
В Одессе в ДТП, которое произошло 8 июня, пострадали четверо детей. Они переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе, когда на них наехал ВАЗ.
Одного ребенка госпитализировали
ДТП произошло на пересечении Адмиральского проспекта и Судостроительной улицы. Ребенка 2008 года рождения госпитализировали с рваными ранами ног. Другие дети получили незначительные травмы. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции в Одессе в фейсбуке.
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Водитель, который не остановился на "зебре", не имел ни водительского удостоверения, ни документов на автомобиль. В настоящее время полиция решает вопрос об открытии уголовного производства за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.
Водитель вел себя агрессивно