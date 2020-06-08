В Одессе в ДТП, которое произошло 8 июня, пострадали четверо детей. Они переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе, когда на них наехал ВАЗ.

Одного ребенка госпитализировали

ДТП произошло на пересечении Адмиральского проспекта и Судостроительной улицы. Ребенка 2008 года рождения госпитализировали с рваными ранами ног. Другие дети получили незначительные травмы. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции в Одессе в фейсбуке.

Читайте также ДТП с участием грузовика на Ровненщине: появилась информация о погибших

Водитель, который не остановился на "зебре", не имел ни водительского удостоверения, ни документов на автомобиль. В настоящее время полиция решает вопрос об открытии уголовного производства за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.





Водитель вел себя агрессивно

По информации общественного активиста Демьяна Ганула, который прибыл на место аварии, мужчина, который был за рулем ВАЗ-2101, вел себя агрессивно. Водитель с группой поддержки, якобы, угрожал родителям детей и полицейским, а также мешал эвакуации авто.

Смотрите на карте, где произошло ДТП: