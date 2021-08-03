Стрельба произошла днем 3 августа. Полицейские объявили план "Сирена".

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Сбежал на авто

Сообщают, что авто, на котором скрылся злоумышленник, серебристого цвета. По данным телеграмма "Одесса как она есть", раненый уже скончался в больнице. На месте работает полиция.



В Одессе неизвестный стрелял в мужчину / Фото Нацполиции Одесской области



В Одессе неизвестный стрелял в мужчину / Фото Нацполиции Одесской области

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Она предусматривает лишение свободы сроком 7 – 15 лет. Продолжаются следственные действия.

Заказное убийство

Известно, что мужчину застрелили представители одной из этнических преступных группировок Одессы. Они исполняли заказ на убийство.

Злоумышленник стрелял из пистолета-пулемета. Сам погибший является фигурантом уголовных дел. Ему ранее объявили статью о вымогательстве.



Вероятный злоумышленник и авто, на котором он скрылся / Фото из телеграмму "Ху*вая Одесса"

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Как неизвестный стрелял в мужчину в Одессе: смотрите видео 18+