В Одессе произошел пожар в университетском общежитии: есть пострадавший

В Одессе ночью 6 июня горело общежитие университета. Пожар возник в одной из комнат на третьем этаже. В целом здание имеет 5 этажей.

Инцидент произошел на улице Маршала Малиновского. Здесь расположено общежитие Одесского национального медицинского университета.

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Студентов эвакуировали

Администрация общежития эвакуировала из здания 106 человек еще до прибытия спасателей. Затем пожарные спасли одного студента с четвертого этажа.

Есть пострадавший

В результате пожара пострадал студент. У него диагностировали ожоги верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения.

Его состояние – средней тяжести. Пострадавшего госпитализировали.

Ночью возгорание потушили

Спасатели предотвратили распространение огня, поэтому на другие комнаты общежития он не перебросился. Потушили пожар около 02:00.

Причина возникновения пожара и размер ущерба устанавливаются.

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