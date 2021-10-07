Вспыхнуло здание приемной комиссии Одесского вуза: видео с места пожара
Источник:ГСЧС Одесской области
В Одессе 7 октября вспыхнуло помещение приемной комиссии Педагогического университета имени Ушинского. Там загорелась часть кровли, поэтому крышу пришлось разбивать.
К спасателям относительно инцидента обратились в 14:18. После этого на улицу Старопортофранковская, 34, сразу направили отряд из 30 человек.
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Спасатели тушат помещение приемной комиссии / Фото ГСЧС
Разбивали крышу молотком
Люди в результате инцидента не пострадали. По прибытию спасатели установили, что горит деревянное перекрытие 1-этажного здания. Общая площадь пожара составила 15 метров квадратных.
Очевидцы обнародовали видео, на котором видно, что один из пожарных выбрался на крышу и разбивал ее. Впоследствии туда забрался другой со шлангом. Пламя полностью укротили за 20 минут.
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Другой пожар вуза недавно
4 октября сообщили, что в Черновцах на улице Капелланская загорелось помещение лицея железнодорожного транспорта. Туда сразу прибыли 2 пожарных автомобиля, которые начали тушение.
Впоследствии стало известно, что горело складское помещение. Там в этот момент людей не было, поэтому никто не пострадал.