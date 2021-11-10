В Одессе горит общежитие: работают 8 пожарных авто – видео пожара

В Одессе 10 ноября вспыхнул пожар в общежитии на улице Новосельского. На место сразу приехали 8 пожарных автомобилей.

Об этом возгорании сообщили в местных телеграм-каналах примерно в 15:50. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

Заметьте Пожар в общежитии университета Умани: возросло количество пострадавших

Горит только одна комната

На видео, которые обнародовали в сети, заметно, что возгорание случилось только в одной из комнат. Из этих окон на 8 этаже вырывается густой дым и бьют языки пламени.

Загорелось здание на Новосельского в Одессе: смотрите видео



Пока спасатели никак не комментировали это событие. Журналисты 24 канала пытаются связаться с ГСЧС Одесской области, чтобы узнать детали инцидента.

Пожар в одесском общежитии: смотрите видео

Похожее происшествие в городе

Ночью 13 октября произошел пожар в одной из комнат общежития университета "Одесская политехника". Там посреди ночи загорелся матрас кровати, а также другие вещи.

Огонь мог начать стремительно распространяться, однако этого не произошло благодаря стараниям обитателей соседней комнаты. Студенты самостоятельно начали тушить все огнетушителями.