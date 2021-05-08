В Одессе готовили провокации к памятным дням, чтобы "красиво подать" в России
СБУ обезвредила ботоферму и интернет-агитаторов, которые хотели дестабилизировать ситуацию в Одессе во время майских праздников. Против злоумышленников в полиции возбудили уголовное дело.
Источник:фейсбук СБУ Одесской области
Детали запланированных провокаций
По данным Службы безопасности, злоумышленники распространяли фейковую информацию. Она была направлена на разжигание межнациональной розни и пропаганду сепаратизма.
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Интернет-агитаторы
Пятеро жителей Одессы выполняли заказ кураторов на съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине. Планировалось, что сюжеты будут освещать в российских СМИ. Таким образом злоумышленники хотели создать "нужную информационную картинку" во время майских праздников.
Через соцсети злоумышленники распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины.
По замыслу агитаторов, информационные материалы должны были создать предпосылки для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе в начале мая,
– заявили в СБУ.
Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленников. Там они изъяли:
- печатные издания,
- символику с пропагандой тоталитарного режима,
- другую запрещенную законодательством продукцию.
Все это злоумышленники хотели распространять во время массовых майских мероприятий.
СБУ прикрыла "ботоферму"
"Ботоферму" использовали для распространения в информационном пространстве антиукраинских и других противоправных призывов. Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, на которой было установлено специализированное программное обеспечение, а также телекоммуникационное оборудование.
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