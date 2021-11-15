Пострадавшего доставили в больницу с места происшествия. У него диагностировали перелом основания черепа и ушиб головного мозга.

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Приехал к друзьям и едва не поплатился жизнью

В полиции рассказали, что все произошло в одном из развлекательных заведений Одессы на улице Добровольского. Пострадавший молодой человек приехал туда, чтобы забрать друзей. Увидев, как его товарищи спорят с иностранцем, он решил подойти поближе к компании. Однако 40-летний незнакомец сильно ударил его в голову.

Прятался от полиции, но тщетно

Поняв, что натворил, злоумышленник скрылся с места происшествия. Но правоохранители таки нашли его через несколько часов и задержали. Иностранец скрывался в съемной квартире. Во время обыска там полицейские изъяли тот же нож и другие вещественные доказательства.

Мужчину подозревают в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни. Ему грозит лишение свободы на 5 – 8 лет.

Автору песен группы KAZKA проломили череп в подъезде: похожий случай

В Киеве совершили жестокое нападение на автора песен группы KAZKA Николая Журавлева. Это случилось в подъезде, где живет мужчина. Из-за полученных травм ему пришлось перенести трепанацию черепа, а впоследствии молодого человека ждет еще и операция по установке металлической пластины в голову.

Нападавшим оказался нетрезвый сосед композитора. Его задержали и также могут приговорить к 5 – 8 годам лишения свободы.

В Одессе задержали иностранца, который проломил голову парню: видео