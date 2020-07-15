Госбюро расследований сообщило о подозрении инспектору Нацполиции, который в феврале 2020 года изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Девушка рассказала своему учителю об изнасиловании аж через несколько дней.

Информацию об изнасиловании полицейским несовершеннолетней сообщила пресс-служба ГБР. Там также рассказали о деталях преступления. К теме На Харьковщине мужчина посреди улицы пытался изнасиловать 13-летнюю девочку Что известно об изнасиловании несовершеннолетней в Одессе Несовершеннолетняя девушка познакомилась с правоохранителем в конце января 2020 года, когда в полицию обратилась ее мать с заявлением о пропаже дочери после конфликта. Полицейские составили в отношении матери административный протокол, а с ее дочерью провели беседу.

11 февраля правоохранитель, который в то время работал в должности инспектора сектора ювенальной превенции в Одессе, заставил девушку поехать к нему домой, где изнасиловал ее. После этого он отвез ее на остановку общественного транспорта.

Девушка не сразу решилась рассказать об изнасиловании. Но потом все-таки призналась об этом своему учителю. Именно он убедил ее обратиться с заявлением в полицию. Что грозит инспектору Следователи ГБР 15 июля сообщили полицейскому о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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