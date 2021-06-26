В Одессе прямо из суда сбежал преступник: его фото и приметы
26 июня 2021 , 13:07Читати новину українською
Источник:Нацполиция
В Одессе прямо из зала суда сбежал преступник. Его как раз доставили в здание, чтобы избрать меру пресечения.
Инцидент произошел в пятницу, 25 июня. Поэтому, полицейские объявили в городе операцию "Сирена".
Внимание На Киевщине горела стоматология: спасатели более 5 часов боролись с огнем
Кого разыскивают
По сообщению полицейских, разыскивается Руслан Миколенко. Мужчина 1985 года рождения. Его подозревают в краже. Злоумышленник скрылся в суде прямо из-под конвоя.
Разыскивают Руслана Миколенко / Фото Нацполиция
Приметы мужчины
- Рост 180-185 см;
- крепкого телосложения;
- волосы темные;
- глаза карие.
Флешмоб "Побега из зала суда": предыдущие случаи
- Накануне, 22 июня в Одессе прямо из зала суда сбежал 25-летний Георгий Янов, которого подозревают в совершении разбойного нападения и угона.
- 28 мая в Ирпене из зала суда сбежал преступник. Полицейские также объявили спецоперацию. В ближайших населенных пунктах полиция проверяла каждую машину.