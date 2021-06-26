В Одессе прямо из суда сбежал преступник: его фото и приметы

26 июня 2021 , 13:07
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Источник:

Нацполиция

В Одессе прямо из зала суда сбежал преступник. Его как раз доставили в здание, чтобы избрать меру пресечения.

Инцидент произошел в пятницу, 25 июня. Поэтому, полицейские объявили в городе операцию "Сирена".

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Кого разыскивают

По сообщению полицейских, разыскивается Руслан Миколенко. Мужчина 1985 года рождения. Его подозревают в краже. Злоумышленник скрылся в суде прямо из-под конвоя.


Разыскивают Руслана Миколенко / Фото Нацполиция

Приметы мужчины

  • Рост 180-185 см;
  • крепкого телосложения;
  • волосы темные;
  • глаза карие.
Внимание! Полицейские обратились ко всем, кому может быть известно место пребывания подозреваемого – сообщить в полицию.

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Автор: Аліна Оліховська