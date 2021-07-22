Сумасшедший ливень в Одессе: утонула маршрутка с людьми – видео
Источник:телеграм "Одесса INFO"
В результате потопа на Черноморского казачества в Одессе застряла маршрутка №146. Выбраться людям из ловушки помогали спасатели.
Об этом сообщили 22 июля. В сети выложили видео, как спасаются люди.
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Люди выплывали из маршрутки
Маршрутка почти до половины стояла в воде. Вероятно, пассажиры хотели переждать непогоду внутри. Однако потом поняли, что это надолго и решили выбираться.
На записи видна женщина, которая самостоятельно выходит из транспорта. У нее с собой рюкзак. Чтобы не намочить его, пассажирка держит руку кверху. Вода женщине по пояс.
Пассажирке стало плохо
Затем приезжают спасатели и эвакуируют пассажиров. В комментариях под заметкой одна из пользовательниц написала, что всех людей выводили по очереди. А потом вытащили маршрутку. Также женщина отметила, что одной пассажирке стало плохо и ее отвезли в больницу.
Также на видео видны затопленные легковые авто, стоящие рядом.
В Одессе маршрутка застряла чуть ли не на половину в воде: смотрите видео
В телеграмм канале "Х***** Одесса" тоже опубликовали видео с маршрутки, но изнутри. Пока не известно, тот ли это тот самый автобус.
Как спасались люди, застрявшие в маршрутке в Одессе: видео
Недавний ливень в Одессе: что известно
- Ночью 22 июля в Одессе было сильное наводнение. Выпала месячная норма дождя – 45 миллиметров.
- Местные СМИ пишут, что люди не видели такого наводнения с 2013 года.
- В результате ливня затопило дороги, дома, обвалились стены, разорвало почву, упали деревья.
- Авто, которые на ночь оставили припаркованными, до уровня фар или кое-где и лобового стекла, покрылись водой.
- Из-за плохой видимости и сильного дождя в Одессе не смогли приземлиться некоторые самолеты.
- Сложную ситуацию можно было наблюдать в разных районах города.
- Ликвация последствий продолжается до сих пор.