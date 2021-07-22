Сумасшедший ливень в Одессе: утонула маршрутка с людьми – видео

В результате потопа на Черноморского казачества в Одессе застряла маршрутка №146. Выбраться людям из ловушки помогали спасатели.

Об этом сообщили 22 июля. В сети выложили видео, как спасаются люди.

К теме Упала стена, сорвало асфальт, затопило дома: последствия ужасного ливня в Одессе – фото и видео

Люди выплывали из маршрутки

Маршрутка почти до половины стояла в воде. Вероятно, пассажиры хотели переждать непогоду внутри. Однако потом поняли, что это надолго и решили выбираться.

На записи видна женщина, которая самостоятельно выходит из транспорта. У нее с собой рюкзак. Чтобы не намочить его, пассажирка держит руку кверху. Вода женщине по пояс.

Пассажирке стало плохо

Затем приезжают спасатели и эвакуируют пассажиров. В комментариях под заметкой одна из пользовательниц написала, что всех людей выводили по очереди. А потом вытащили маршрутку. Также женщина отметила, что одной пассажирке стало плохо и ее отвезли в больницу.

Также на видео видны затопленные легковые авто, стоящие рядом.

В Одессе маршрутка застряла чуть ли не на половину в воде: смотрите видео

В телеграмм канале "Х***** Одесса" тоже опубликовали видео с маршрутки, но изнутри. Пока не известно, тот ли это тот самый автобус.

Как спасались люди, застрявшие в маршрутке в Одессе: видео

Недавний ливень в Одессе: что известно