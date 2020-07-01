В Одессе медики готовятся к вспышке коронавируса. Такую возможность рассматривают из-за большого количества туристов, прибывших в город на выходных 28-29 июня.

Туристов было особенно много на выходных

Результаты этого туристического бума будут заметны через 10 – 14 дней. Об этом сообщила начальник отдела охраны материнства и детства департамента здравоохранения Одесского городского совета Анна Лунева, передает УНИАН.

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Сейчас в Одесской городской инфекционной больнице с COVID-19 находится 31 пациент, 28 из них – одесситы. Еще у 100 человек, которые госпитализированы в больницы, диагностирована пневмония. Сейчас их проверяют на возможное инфицирование коронавирусом.

Если массовый отдых таки не пройдет бесследно, то принимать людей с коронавирусной инфекцией будут медучреждения "второй волны". В частности, это ГКБ №5, №10 и детская ГКБ №3.

На курортах могут ввести ограничения

Отметим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов резко раскритиковал то, как украинцы придерживаются карантинных ограничений. Досталось и Одессе.

По словам чиновника, отдыхающие игнорируют противоэпидемиологические требования: не соблюдают социальную дистанцию, не носят средства защиты и не пользуются антисептиками. Из-за этого могут ввести дополнительные ограничительные меры в отношении курортов – не исключил министр.