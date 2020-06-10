Из-за жаркой погоды на дорогах Одессы начал плавиться асфальт. Мэрия решила, что в этой ситуации поможет песок.

Температура воздуха в Одессе 10 июня достигала 29 градусов. Из-за жары в городе расплавился асфальт на дорогах, сообщает телеграмм канал Teza.

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Мэрия города не придумала ничего лучше, как выгнать на улицы коммунальщиков, чтобы они горстями посыпали песком расплавленную смолу на дороге,

– говорится в сообщении.

Подтверждает оригинальный подход власти видео. На нем видно, как едет грузовик, а из него коммунальщики сыплют на асфальт песок.

Как в Одессе борются с расплавленным асфальтом: смотрите видео

Обратите внимание! На 11 июня синоптики прогнозируют в Одессе еще более жаркую погоду. Столбики термометров поднимутся до +30 ... +32 градусов.