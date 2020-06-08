В центре Одессы экстремал забрался на 11-метровый Памятник основателям Одессы и начал его чистить. Спасатели попытались помочь мужчине слезть, однако он спустился самостоятельно.

Инцидент произошел поздно вечером 7 июня на площади Екатерининской, где и установлен монумент основателям Одессы, сообщает "Первый городской".

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Молодой человек взобрался на центральную фигуру композиции – статую императрицы Екатерины II,

– говорится в сообщении.

Он забрался на самый верх, а потом начал чем-то протирать голову фигуры.

Возле памятника собралось большое количество людей. Впоследствии прибыли и правоохранители и сотрудники ГСЧС. Спасатели хотели снять мужчину с помощью специальной лестницы.

Когда они приставили ее к монументу, экстремал слез самостоятельно. По словам очевидцев, мужчина объяснил свой поступок тем, что только "хотел помыть" памятник, поскольку он был грязный.

Нарушителя задержали полиция.

Экстремал забрался на монумент в Одессе: смотрите видео

Что известно о Памятнике основателям Одессы?В 2007 году в Одессе провели комплексную реставрацию Екатерининской площади. Тогда там установили памятник основателям – точную копию оригинала, большевики демонтировали в 1925 году.



Центральным элементом композиции является императрица Екатерина II. Ее окружают сателлиты – Григорий Потемкин, Платон Зубов, Иосиф Дерибас и Франц Деволан.



Наличие монумента периодически вызывает скандалы. Ведь украинские националисты требуют его демонтировать.