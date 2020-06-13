В Украине на протяжении последних недель ослабляют карантин, хотя в последние дни число новых случаев коронавируса побивает все новые и новые рекорды. Впрочем это не помешало открыть ночные клубы в Киеве и Одессе, что запрещено правительством. Более того, там собрались сотни людей.

Посетители ночных клубов, музыкальные исполнители и сами клубы на страницах в соцсетях поделились видео с "антикарантинних" вечеринок, сообщает 24 канал.

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Так, например, в одном из киевских клубов на вечеринку собрались более сотни человек. При этом фактически никто из них не использовал средства индивидуальной защиты.

Ночной клуб в Киеве открыли во время карантина: смотрите видео

Всего в Киеве почти одновременно начали работать сразу несколько клубов. Количество их посетителей составляло много сотен, а то и тысячи людей.

В Киеве заработали ночные клубы прямо во время карантина: смотрите видео

Впрочем неофициальное открытие ночных клубов не ограничилось лишь Киевом. Так же они заработали и в курортной Одессе. Там тоже собралось немало людей.

Клубы Одессы работают во время карантина: смотрите видео

В Одессе во время карантина начали работать ночные клубы: смотрите видео