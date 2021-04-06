На площади Веры Холодной в Одессе 6 апреля несколько кирпичей отвалились от фасада бывшего кинотеатра "Одесса". Камни упали на припаркованные рядом автомобили.

По словам очевидцев, в одной из машин разбились заднее стекло и люк. Другая получила вмятины на капоте. Люди в результате инцидента не пострадали.

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Автомобиль, на который упал кирпич​ / Фото "Думская"

Что известно об этом здании

Кинотеатр "Одесса" располагается в историческом здании на улице Спиридоновской, 1/3. Построили его в 1908 – 1909 годах по проекту военного архитектора Тимофея Янчиса.

Правда, заведение уже много лет стоит заброшенным. Более 10 лет назад на сооружении хотели построить 5-этажную стеклянную конструкцию и сделать в ней отель на 139 номеров. Однако в горсовете Одессы этот проект отклонили.

Кроме того, компания "Технострой", которая является владельцем здания, пыталась продать его за 10 миллионов долларов. Но сделка так и не состоялась.



Здание старого кинотеатра"Одесса" / Фото "Думская"

Обратите внимание! В Одессе 11 февраля произошел о чередной обвал части старинного здания – бывшей фабрики мороженого. Ее построили более 120 лет назад – она чудом пережила 2020 год, но все же "посыпалась" в 2021-м.