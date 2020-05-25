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В Одессе коммунальщики окропили трамвай из ведра вместо дезинфекции: возмутительное видео

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В Одессе коммунальщики символически окропили трамвай из ведра
В Одессе коммунальщики символически окропили трамвай из ведра / Іnforesist

Методы дезинфекции общественного транспорта одесских коммунальщиков поразили сеть. Там вместо нормальной дезинфекции трамвая коммунальщики символически окропили вагон из ведра.

Видео "дезинфекции" обнародовали на странице телеграм-канала Teza.

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На видео видно, как сотрудники коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" в костюмах биозащиты "дезинфицировали" салон трамвая выплескивая жидкость руками из ведра. Это снял на видео один из пассажиров трамвая.

На замечание пассажиров коммунальщик ответил, что это святая вода, которую он взял "на Соборяне". В то же время так называемая дезинфекция происходила в трамвае, который был переполнен пассажирами.

Руководство городского электротранса уже пообещало уволить работников.

Как работает общественный транспорт в условиях карантина

  • 25 мая весь общественный транспорт в Одессе перевели в обычный режим работы. Теперь нет необходимости предъявлять пропуск, однако все пассажиры должны использовать средства индивидуальной защиты – маски или респираторы.
  • Кроме того, в транспорте можно перевозить столько людей, сколько сидячих мест в салоне, стоя – запрещается.
  • Вход и выход в трамваях и троллейбусах осуществляется через переднюю дверь, ведь количество посадочных мест необходимо контролировать.
  • Медицинские работники имеют приоритетное право проезда при наличии пропуска.
Автор: Северин Трач
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Транспорт Новости Одессы Новости Украины
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