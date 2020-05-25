В Одессе коммунальщики окропили трамвай из ведра вместо дезинфекции: возмутительное видео

Методы дезинфекции общественного транспорта одесских коммунальщиков поразили сеть. Там вместо нормальной дезинфекции трамвая коммунальщики символически окропили вагон из ведра.

Видео "дезинфекции" обнародовали на странице телеграм-канала Teza.

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На видео видно, как сотрудники коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" в костюмах биозащиты "дезинфицировали" салон трамвая выплескивая жидкость руками из ведра. Это снял на видео один из пассажиров трамвая.

На замечание пассажиров коммунальщик ответил, что это святая вода, которую он взял "на Соборяне". В то же время так называемая дезинфекция происходила в трамвае, который был переполнен пассажирами.

Руководство городского электротранса уже пообещало уволить работников.

Как работает общественный транспорт в условиях карантина