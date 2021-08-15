Владельца обвинили в жестокости: в Одессе лошадь упала посреди дороги и травмировалась – видео
В Одессе 14 августа конь, которого владелец запряг в карету, упал на мостовую. По словам очевидцев, когда животное встало, у него была травмирована нога.
Инцидент произошел на улице Греческой. Конь двигался вверх по улице в направлении Пушкинской.
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Владелец не удостоверился в безопасности для движения животного – конь поскользнулся на мостовой и упал,
– рассказали в полиции.
По данным телеграм-канала "Одесса как она есть", владелец пытался поднять коня, не распрягая его. Такое поведение мужчины возмутило неравнодушных прохожих.
Они призвали хозяина прекратить насилие над животным. Однако горе-хозяин не реагировал.
Когда животное приподнялось, было видно, что у него травмирована нога: сломана или подвернута. Люди, обеспокоенные судьбой лошади, вызвали полицию.
Правоохранители составили на горе-хозяина административный протокол из-за жестокого обращения с животным. В то же время следственно-оперативная группа отказалась изымать лошадь у владельца.
Инцидент с лошадью на улице Греческой: смотрите видео "Одесса как она есть"
Позже в сети опубликовали видео, на котором видно, что у животного были стерты подковы. Именно это и могло стать причиной падения животного.
У лошади были стерты подковы: смотрите видео
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