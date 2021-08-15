Владельца обвинили в жестокости: в Одессе лошадь упала посреди дороги и травмировалась – видео

В Одессе 14 августа конь, которого владелец запряг в карету, упал на мостовую. По словам очевидцев, когда животное встало, у него была травмирована нога.

Инцидент произошел на улице Греческой. Конь двигался вверх по улице в направлении Пушкинской.

Заметьте Собаку закрыли в машине на стоянке парка аттракционов: ее спасли

Владелец не удостоверился в безопасности для движения животного – конь поскользнулся на мостовой и упал,

– рассказали в полиции.

По данным телеграм-канала "Одесса как она есть", владелец пытался поднять коня, не распрягая его. Такое поведение мужчины возмутило неравнодушных прохожих.

Они призвали хозяина прекратить насилие над животным. Однако горе-хозяин не реагировал.

Когда животное приподнялось, было видно, что у него травмирована нога: сломана или подвернута. Люди, обеспокоенные судьбой лошади, вызвали полицию.

Правоохранители составили на горе-хозяина административный протокол из-за жестокого обращения с животным. В то же время следственно-оперативная группа отказалась изымать лошадь у владельца.

Инцидент с лошадью на улице Греческой: смотрите видео "Одесса как она есть"

Позже в сети опубликовали видео, на котором видно, что у животного были стерты подковы. Именно это и могло стать причиной падения животного.

У лошади были стерты подковы: смотрите видео