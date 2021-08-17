Парня схватили 17 августа. Полиция пока не предоставила официальной информации.
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Не букеты, а наркотики
Вероятного преступника задержали, когда он поворачивал с улицы Канатной на Успенскую. У него изъяли неизвестный сверток.
В "7 канале" говорят, что есть еще одна версия, почему парня схватил КОРД. Вероятно, у него нет документов, поэтому точка с цветами – нелегальная.
В Одессе продавец цветов вероятно торговал и наркотиками / Фото "Думская" и "Новости Одессы"
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