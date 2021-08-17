В Одессе КОРД задержал продавца цветов: он наркоторговец – видео

В Одессе парень вероятно продавал не только цветы, но и наркотики. Очевидцы рассказали, что спецназовцы заранее пришли к нему на работу, чтобы задержать.

Парня схватили 17 августа. Полиция пока не предоставила официальной информации.

К теме Маскировали наркотики под лекарства и косметику: СБУ разоблачила наркокурьеров

Не букеты, а наркотики

Вероятного преступника задержали, когда он поворачивал с улицы Канатной на Успенскую. У него изъяли неизвестный сверток.

В "7 канале" говорят, что есть еще одна версия, почему парня схватил КОРД. Вероятно, у него нет документов, поэтому точка с цветами – нелегальная.

В Одессе продавец цветов вероятно торговал и наркотиками / Фото "Думская" и "Новости Одессы"

Интересно В Одессу второй раз привезли кокаин на 10 миллионов: снова прятали в бананах

Как в Харькове КОРД задерживал вероятного наркоторговца: смотрите видео