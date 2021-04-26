В Одессе Геннадий Труханов спросил у главы медицинского департамента при горсовете относительно кислородных концентраторов. Глава города отметил, что якобы недавно с ними была какая-то ситуация – там заметили бездомных, которые крутили вентили на криоцилиндрах.

Ответ руководительницы был довольно лаконичным. Она отметила, что проверки оказались безрезультатными.

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Что произошло в Одессе с криоцилиндрами

Вблизи больниц, где лечат больных с COVID-19, увидели бездомных. Вероятно, это были охотники за металлом, которые, завидев кислородные концентраторы, хотели быстрой наживы.

С поличным их не поймали, но о ситуации сообщили мэру Одессы. Он отметил, что видели подозрительных лиц возле городских клинических больниц №1 и №8, а также детской больницы №3. Во время онлайн-заседания он попросил объяснения у руководителя профильного ведомства.

Что-то там крутили, но их не поймали. Потому что их не было,

– объяснила чиновница.

Городской глава добавил, что одну больницу уже охраняют сотрудники муниципальной стражи. Он отметил, что территорию всех 3 медицинских учреждений будут патрулировать силовики из Нацгвардии.

Обратите внимание! В последнее время темпы заболеваемости в Одесской области не очень затихали – неделю показатели выявления новых случаев COVID-19 были одними из первых по Украине. Тем не менее, Одесская область с 26 апреля перешла в желтую зону.

Краткое объяснение от медицинского департамента при Одесском горсовете: видео