Сожгли квартиру и не отвечают: арендаторы исчезли после пожара в Одессе

На улице Грушевского в Одессе 14 августа произошел пожар в многоквартирном доме. В этот момент там проживали квартиранты, которые после инцидента перестали выходить на связь.

В квартире жила семья с 2 детьми. По словам собственников, этим людям предлагали поделить поровну расходы на восстановление жилья.

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Последствия пожара в квартире на Грушевского: смотрите видео телеграма "Одесса info"

Претензии не предъявляли

Речь идет о квартире в 14-этажном доме на Грушевского, 52.

В доме людей в этот момент не было. Поэтому пламя беспрепятственно охватило всю квартиру.

После пожара пытались договориться на равных условиях о восстановлении квартиры до нормального вида. При этом мы финансовые претензии не предъявляли,

– рассказали владельцы квартиры.

Пожар квартиры на Грушевского, 52: смотрите видео телеграма "Одесса info"

Что случилось в квартире

Вероятнее всего, речь идет о пожаре, который случился в этом доме ночью 14 августа. В ГСЧС Одесской области тогда сообщили, что загорелась квартира на 11 этаже. К спасателям по инциденту обратились примерно в половине 5 утра.

Из дома эвакуировали 19 человек. Погасить все удалось только через 40 минут. Специалисты констатировали, что общая площадь возгорания – 30 квадратных метров.

Пожарные приехали на возгорание квартиры / Фото ГСЧС Одесской области

Другое событие в Одессе

На улице Ицхака Рабина в Одессе ночью 16 августа случилось возгорание в большом торговом павильоне "конфискат". Огонь уничтожил часть одежды и обуви, которые там продавали.

На момент прибытия пожарных там пылало уже 400 квадратных метров. Это примерно половина площади всего павильона, где это произошло.