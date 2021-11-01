Авария произошла 31 октября около 12 часов в переулке Ванный в Киевском районе города. Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.
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Подробности ДТП
81-летняя женщина переходила дорогу в запрещенном месте. Вдруг на нее наехал водитель легковушки, который не успел среагировать на пешехода.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований за нарушение ПДД.
Смертельные аварии в Украине
- В ДТП под Кропивницким 1 ноября столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии погибли 4 человека, из которых 3 – дети.
- Возле Луцка 31 октября столкнулись автомобили BMW и Volkswagen. В результате аварии погибли два человека. Еще трое участников происшествия получили травмы.
- В Харькове водитель Infiniti насмерть сбила 72-летнюю женщину. В полиции отметили, что теперь водителю грозит уголовная ответственность. Водителя могут заключить в тюрьму на срок от 3 до 8 лет.