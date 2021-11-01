Авария произошла 31 октября около 12 часов в переулке Ванный в Киевском районе города. Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

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Подробности ДТП

81-летняя женщина переходила дорогу в запрещенном месте. Вдруг на нее наехал водитель легковушки, который не успел среагировать на пешехода.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований за нарушение ПДД.

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