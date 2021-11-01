В Одессе легковушка насмерть сбила женщину, которая переходила дорогу в запрещенном месте

1 ноября 2021 , 10:36
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Источник:

Нацполиция Одесской области

В переулке Ванном Land Rover влетел в 81-летнюю женщину. Она в то время переходила дорогу в неустановленном для этого месте. От серьезных травм одесситка сразу погибла.

Авария произошла 31 октября около 12 часов в переулке Ванный в Киевском районе города. Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

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Подробности ДТП

81-летняя женщина переходила дорогу в запрещенном месте. Вдруг на нее наехал водитель легковушки, который не успел среагировать на пешехода.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований за нарушение ПДД.

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  • В Харькове водитель Infiniti насмерть сбила 72-летнюю женщину. В полиции отметили, что теперь водителю грозит уголовная ответственность. Водителя могут заключить в тюрьму на срок от 3 до 8 лет.
Автор: Марта Кушка