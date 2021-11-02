В Одессе легковушка влетела в школьницу на пешеходном: видео с места ДТП

На Мечникова Toyota сбила 11-летнюю школьницу. По данным очевидцев, она переходила дорогу на зеленый свет.

Авария произошла 2 ноября днем. О деталях инцидента рассказала очевидица, которая шла позади потерпевшей. В полиции официальной информации по случаю пока не предоставили.

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Детали ДТП

Пострадавшая девочка выглядит на 11-12 лет, но ее точный возраст пока неизвестен. Очевидица рассказывает, что произошло это на пешеходе.

Она и пострадавшая переходили дорогу на зеленый. Очевидица была на пол метра позади. Ее спасло лишь то, что в момент ДТП посмотрела налево. Поэтому аварии она не видела, а лишь слышала.

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Ребенка забрала скорая, но предварительно о ее состоянии ничего неизвестно. Детали и обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

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