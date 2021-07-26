Возили леопарда в автомобиле по Одессе: тот выглядывал из окна и облизывался – видео
26 июля 2021 , 18:34Читати новину українською
Источник:телеграм "Одесса как она есть"
В Одессе заметили автомобиль, в котором на переднем сиденье сидел леопард. Животное крутилась, оглядывалась и облизывалась.
Видео этой поездки обнародовали в местном телеграмм-канале 24 июля. Куда везли эту дикую кошку - неизвестно.
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Сидел на коленях
Животное держали за поводок, который был Прикрепленный к ошейнику. Леопард сидел на коленях пассажира и смотрел в открытое окно.
Автором ролика является водитель автомобиля, который ехал рядом. Его сняли в поселке Котовского.
Леопард на переднем сиденье авто в Одессе: видео телеграмму "Х***ая Одесса"