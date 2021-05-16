В Одессе молодая женщина во время прогулки с младенцем не могла устоять на ногах, вместе с тем постоянно покачивалась и опиралась на колыбель. Кроме того, ребенок в коляске лежал не совсем безопасно.

Странное поведение женщины заметили очевидцы. Они и сняли поведение женщины на видео, которое обнародовали местные телеграм-каналы.

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Женщина не держалась на ногах

Одесситы заметили женщину в сквере на Старосенной площади. Она вроде гуляла с ребенком по парку. При этом она покачивалась, периодически наклонялась над колыбелью младенца и не могла устоять на ногах. Женщина "отключалась" стоя. Очевидцы предположили, что так бывает после употребления наркотиков.

Причем ребенок в это время лежал лицом к подушке, а ноги при этом были поверх коляски.

Обратите внимание! Журналисты 24 канала пытаются получить комментарий полиции по этому поводу.

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Важно! За злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека, возможно наказание в виде 2 – 5 лет лишения или ограничения свободы.

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