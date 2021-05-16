Выглядела неадекватной: в Одессе прохожих шокировало поведение женщины с младенцем – видео
В Одессе молодая женщина во время прогулки с младенцем не могла устоять на ногах, вместе с тем постоянно покачивалась и опиралась на колыбель. Кроме того, ребенок в коляске лежал не совсем безопасно.
Источник:24 канал
Странное поведение женщины заметили очевидцы. Они и сняли поведение женщины на видео, которое обнародовали местные телеграм-каналы.
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Женщина не держалась на ногах
Одесситы заметили женщину в сквере на Старосенной площади. Она вроде гуляла с ребенком по парку. При этом она покачивалась, периодически наклонялась над колыбелью младенца и не могла устоять на ногах. Женщина "отключалась" стоя. Очевидцы предположили, что так бывает после употребления наркотиков.
Причем ребенок в это время лежал лицом к подушке, а ноги при этом были поверх коляски.
Женщина во время прогулки с ребенком вела себя неадекватно: смотрите видео Hot News
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