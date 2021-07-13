Инцидент произошел 12 июля. Труп лежал на пляже с 8:30 утра. Забрали его после полудня.

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Люди дальше купались и отдыхали

Казалось, отдыхающих совсем не смущало тело утопленного мужчины. Они загорали и купались. Рядом играли дети.

Известно, что мужчине было 83 года. Детали смерти устанавливает полиция.



Тело мужчины пролежало на пляже 4 часа / Фото из телеграма "7 канала"

Пока неизвестно, от чего именно умер мужчина. Это могут быть либо проблемы со здоровьем, либо неосторожное обращение в воде, либо даже самоубийство.

По этическим соображениям мы не можем опубликовать видео события. Посмотреть его можно по ссылке. Просмотр не рекомендуем людям со слабыми нервами – 18+.

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