Вытащили тело и оставили на пляже: в Одессе люди отдыхали вместе с трупом – фото
Источник:телеграм "7 канала"
В Одессе на пляже Аркадия люди купались вместе с утопленником. Его тело вытащили на берег, однако люди продолжали и дальше отдыхать. Мужчина так пролежал 4 часа. Что стало причиной его смерти – не известно.
Инцидент произошел 12 июля. Труп лежал на пляже с 8:30 утра. Забрали его после полудня.
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Люди дальше купались и отдыхали
Казалось, отдыхающих совсем не смущало тело утопленного мужчины. Они загорали и купались. Рядом играли дети.
Известно, что мужчине было 83 года. Детали смерти устанавливает полиция.
Тело мужчины пролежало на пляже 4 часа / Фото из телеграма "7 канала"
Пока неизвестно, от чего именно умер мужчина. Это могут быть либо проблемы со здоровьем, либо неосторожное обращение в воде, либо даже самоубийство.По этическим соображениям мы не можем опубликовать видео события. Посмотреть его можно по ссылке. Просмотр не рекомендуем людям со слабыми нервами – 18+.
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