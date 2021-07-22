Пострадавшие говорят, что их начало заливать в половине второго ночи. Люди обратились в полицию. Патрульные сразу позвонили в ГСЧС.

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Двери открыть не смогли

Примерно через 10 – 15 минут вода поднялась до 2 метров. Двери люди уже не смогли открыть. Поэтому выломали окна и вылезли на крышу.

В течение ночи одесситы пытались спасти ценные вещи и пережидали непогоду у соседей. Один из них, чтобы помочь людям, даже спустил на воду лодку.

Ливень 22 июля затопил квартиры в Одессе / Фото "Думская"

В 8:30 коммунальщики уточнили количество залитых квартир и их жителей. Работники службы привезли людям еду и одежду. Пострадали по меньшей мере 20 семей. Они продолжают искать свои вещи. Поскольку поток воды был очень сильным, то сносило даже бытовую технику.

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Также удалось спасти щенков, живших в одной из затопленных квартир. К счастью, люди не пострадали. Сейчас в некоторых квартирах еще стоит вода.

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Людям удалось спасти маленьких собак в затопленной квартире: видео

Вытащили из подтопленных домов 2 пенсионеров и 4-летнего ребенка

По данным ТСН, в Одессе залило 28 частных домов. Спасатели эвакуировали 20 человек, среди которых – 2 больных пенсионера и 4-летняя девочка. Сейчас они временно находятся в больнице.

Остальные семьи и их соседи остались дома. Одна женщина ждала утро, потому что ночью не могла в затопленном доме без электричества собрать и вынести документы.

Мама после инсульта, папа с болезнью Альцгеймера. Папу заблокировало в спальне, маму посадили на стол,

– рассказывает жительница затопленного дома Наталья Коханская.

Сейчас у людей затоплены 2 двора. Уровень воды – 1,5 метра. Пострадавшие говорят, что у них испортились холодильник, стиральная машина, все кровати. Также подняло ламинат, продукты залило водой.

Обратите внимание! Ночью 22 июля в Одессе было сильное наводнение. Там выпала месячная норма дождя – 45 миллиметров. Затопило все дороги, упали сотни деревьев, залило квартиры, обвалились стены. Сейчас приостановили движение трамваев и некоторых маршруток. Авиарейсы тоже остановили. Последствия потопа до сих пор ликвидируют.