Это жуткое происшествие произошло на пересечении улиц Магистральная и Ангарская. В результате аварии ребенку понадобилась госпитализация.

Ранее Авто сбило коляску с годовалым ребенком в Ровно: мальчик в реанимации

Шел на зеленый свет

Мальчик шел по переходу на зеленый сигнал светофора. Но из-за поворота на улицу Ангарскую выехала маршрутка, которая его сбила.

На место сразу вызвали скорую и правоохранителей. Когда малыша забрали в больницу, полицейские начали устанавливать обстоятельства этого происшествия.



Правоохранители на месте, где сбили ребенка / Фото Патрульной полиции

Обратите внимание! Патрульные в очередной раз призвали родителей быть бдительными. Они отметили, что ни в коем случае нельзя позволять дошкольникам переходить дорогу самостоятельно.

Несколько похожих происшествий недавно