Это жуткое происшествие произошло на пересечении улиц Магистральная и Ангарская. В результате аварии ребенку понадобилась госпитализация.
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Шел на зеленый свет
Мальчик шел по переходу на зеленый сигнал светофора. Но из-за поворота на улицу Ангарскую выехала маршрутка, которая его сбила.
На место сразу вызвали скорую и правоохранителей. Когда малыша забрали в больницу, полицейские начали устанавливать обстоятельства этого происшествия.
Правоохранители на месте, где сбили ребенка / Фото Патрульной полиции
Несколько похожих происшествий недавно
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- 24 октября в Одесской области легковушка Dodge Charger на большой скорости сбила 10-летнего школьника. Мальчик от полученных травм умер еще до приезда скорой.
- В Килии Одесской области 8 сентября мопед сбил 7-летнюю девочку, когда она переходила дорогу на пешеходном переходе. Она потеряла сознание, а потом – впала в кому. СМИ сообщили, что за рулем мопеда был 15-летний сын местной полицейской.