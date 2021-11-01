В Одессе маршрутка сбила 5-летнего малыша на переходе: фото с места ДТП

В Малиновском районе Одессы водитель маршрутки сбил 5-летнего малыша. При этом ребенок переходил дорогу в установленном для этого месте.

Это жуткое происшествие произошло на пересечении улиц Магистральная и Ангарская. В результате аварии ребенку понадобилась госпитализация.

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Шел на зеленый свет

Мальчик шел по переходу на зеленый сигнал светофора. Но из-за поворота на улицу Ангарскую выехала маршрутка, которая его сбила.

На место сразу вызвали скорую и правоохранителей. Когда малыша забрали в больницу, полицейские начали устанавливать обстоятельства этого происшествия.



Правоохранители на месте, где сбили ребенка / Фото Патрульной полиции

Несколько похожих происшествий недавно

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