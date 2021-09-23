В Одессе маршрутки устроили "гонки" и сбили подростка: видео и фото с места аварии

В Одессе 23 сентября маршрутка Isuzu совершила наезд на подростка. В сети сообщили, что парня сбили в момент, когда 2 маршрутки устроили "гонки".

Как следствие, 15-летний парень получил травмы, поэтому его пришлось госпитализировать. Впоследствии на место прибыли правоохранители.

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Маршрутка сбила подростка в Одессе: смотрите видео телеграма "7 канал"

От удара потерял сознание

Это произошло на улице Ицхака Рабина примерно в 16 часов. Сначала приехали патрульные, которые зафиксировали инцидент. Они вызвали следователя для установления обстоятельств аварии.

В телеграме "Ху***ая Одесса" написали, что парня сбил автобус, который курсирует по маршруту №121. Это произошло, когда водитель обгонял 191 маршрутку, которая остановилась выпускать людей прямо на пешеходном переходе.

Пострадавший в момент удара потерял сознание. Однако примерно через 5 минут после аварии он пришел в себя. На фото с места видно, что у него было окровавленное лицо. Однако мы не добавляем это изображение по этическим соображениям.



Маршрутки, которые устроили гонки в Одессе / Фото патрульной полиции Одесской области

Другое событие в городе

За день до этого в Одессе на пешеходном переходе также сбили подростка. Однако в другом месте – на улице Марсельская. Впоследствии пострадавшего забрала скорая.

Поскольку легковушка ВАЗ 2115 ехала на большой скорости, удар был достаточно сильным. В легковушке не только потрескалось лобовое стекло, но и вообще частично пробилось. При этом корпус авто был почти невредим.