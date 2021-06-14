ДТП произошло примерно в 3 часа ночи 14 июня. В результате аварии погибла пассажирка, которой было 22 года. Еще 2 человека госпитализированы.

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  • Автомобиль двигался по улице Черноморского Казачества.
  • Мужчина, который был за рулем не справился с управлением.
  • Госпитализировали водителя и еще 1 пассажирку.
  • В каком они сейчас состоянии – неизвестно.
  • На данный момент следователи выясняют обстоятельства трагедии.
  • На фото с места ДТП видно, что автомобиль сильно поврежден.
  • В частности, полностью смят мотор со стороны пассажирки.
  • Вероятно, именно в этом месте было столкновение с деревом.

Перекинувся автомобіль ДТП Аварія Одеса Суворовський район Автомобиль, который перевернулся от удара об дерево Одессе / Фото патрульной полиции Одесской области