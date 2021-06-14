В Одессе машина перевернулась от удара о дерево: погибла 22-летняя пассажирка – фото

В Суворовском районе Одессы произошло жесткое ДТП. Daewoo Nubira въехала в дерево и перевернулась. Автомобиль был сильно поврежден, это привело к трагическим последствиям.

ДТП произошло примерно в 3 часа ночи 14 июня. В результате аварии погибла пассажирка, которой было 22 года. Еще 2 человека госпитализированы.

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Автомобиль двигался по улице Черноморского Казачества.

Мужчина, который был за рулем не справился с управлением.

Госпитализировали водителя и еще 1 пассажирку.

В каком они сейчас состоянии – неизвестно.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства трагедии.

На фото с места ДТП видно, что автомобиль сильно поврежден.

В частности, полностью смят мотор со стороны пассажирки.

Вероятно, именно в этом месте было столкновение с деревом.

Автомобиль, который перевернулся от удара об дерево Одессе / Фото патрульной полиции Одесской области