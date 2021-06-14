В Одессе машина перевернулась от удара о дерево: погибла 22-летняя пассажирка – фото

14 июня 2021 , 11:38
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Источник:

Патрульная полиция Одесской области

В Суворовском районе Одессы произошло жесткое ДТП. Daewoo Nubira въехала в дерево и перевернулась. Автомобиль был сильно поврежден, это привело к трагическим последствиям.

ДТП произошло примерно в 3 часа ночи 14 июня. В результате аварии погибла пассажирка, которой было 22 года. Еще 2 человека госпитализированы.

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Больше об этой аварии

  • Автомобиль двигался по улице Черноморского Казачества.
  • Мужчина, который был за рулем не справился с управлением.
  • Госпитализировали водителя и еще 1 пассажирку.
  • В каком они сейчас состоянии – неизвестно.
  • На данный момент следователи выясняют обстоятельства трагедии.
  • На фото с места ДТП видно, что автомобиль сильно поврежден.
  • В частности, полностью смят мотор со стороны пассажирки.
  • Вероятно, именно в этом месте было столкновение с деревом.

Автомобиль, который перевернулся от удара об дерево Одессе / Фото патрульной полиции Одесской области

Обратите внимание! Утром в понедельник, 14 июня, в Одессе произошло смертельное ДТП также на улице Среднефонтанской. Автомобиль BMW влетел в столб и его разорвало на две части.
Автор: Олександр Марчак