В Одессе мать ударила 10-летнюю дочь горячей сковородкой: ребенка увезли в больницу
В Одессе женщина взяла горячую сковородку с плиты и ударила ею ребенка. Девочка 10 лет получила многочисленные ожоги. Когда медики приехали, ее пришлось везти в больницу. Это случилось ночью 8 апреля.
Источник:Украинская служба информации
Об этом изданию сообщили анонимные источники в полиции. Однако правоохранители официально пока не комментируют произошедшее.
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Это случилось на улице Богдана Хмельницкого. О злоумышленнице известно лишь то, что ей – 34 года.
Ребенок получил многочисленные ожоги ног. Однако после оказания первой помощи в больнице, потребности в госпитализации не было.
Правоохранителей вызвали из-за домашнего насилия. Они доставили женщину в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Почему она совершила насилие в отношении ребенка – неизвестно.
Сейчас журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Одессы для комментария по инциденту.
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