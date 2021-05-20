Эффектный фонтан бил из трубопровода. Жители сообщили журналистам локального канала, что такая ситуация – не впервые.

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Что известно об аварии

  • Авария трубы произошла около 12:00 20 мая.
  • Инцидент произошел возле дома на улице Мечникова, 53.
  • Напор струи достигал второго этажа, прямо в сторону газового щитка.

Гейзер в Одессе: видео

  • В Одесском водоканале сказали, что местные жители не оставляли заявку.
  • Оказалось, что прорвало трубу теплотрассы.
  • Коммунальщики среагировали быстро.
  • Они прибыли на место через 20 минут после того, как получили вызов, и перекрыли воду.

 