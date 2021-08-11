Об этом сообщили 9 августа эколог Владислав Балинский. Сначала он думал, что это медузы. Однако впоследствии оказалось, что это кладки яиц червя полихета.

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Кольчатые черви

Если внимательно присмотреться к кокону, то видны маленькие яйца. Они как раз принадлежат полихетам. По своей природе кокон прикреплен маленькой слизистой ножкой к песку, камню или к другому нижнему слою растений. Часто он отрывается и может перемещаться на большие расстояния.

Обратите внимание! Полихеты – кольчатые черви. Их длина от 1 до 3 миллиметров. Большинство живут в морях и реках, редко – в пресных водоемах. Они являются кормом для многих видов черноморских рыб.

Понять, что это за шарики экологу Балинскому помог гидробиолог Олег Ковтун.

Кроме этого, во время исследования экологи увидели, что вода в море очень мутная и зеленая. Также имеет характерный болотный запах. На дне ученые увидели несколько видов медуз, в частности – корнерота, аурелию и гребневиков.

Как выглядят шарики, похожие на ртуть, на дне моря: смотрите видео