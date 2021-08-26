В сети обнародовали видео моря возле клуба Ibiza. На нем видно, что на воде плавает много белых пятен.

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Похожие на пену с пленкой

Эти пятна, которые плавают на воде, похожи на пену. Однако также заметно, что в них есть пленка. Поэтому наверное сказать, что именно плавает на воде – невозможно.

Больше всего этого вещества прибило к волнорезу. Оно плавает вокруг него на площади примерно несколько десятков квадратных метров.

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