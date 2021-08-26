В сети обнародовали видео моря возле клуба Ibiza. На нем видно, что на воде плавает много белых пятен.
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Похожие на пену с пленкой
Эти пятна, которые плавают на воде, похожи на пену. Однако также заметно, что в них есть пленка. Поэтому наверное сказать, что именно плавает на воде – невозможно.
Больше всего этого вещества прибило к волнорезу. Оно плавает вокруг него на площади примерно несколько десятков квадратных метров.
Субстанция, которая плавает на море в Одессе: смотрите видео телеграма "Новини.LIVE Odesa"
Коротко о ливне в этот день
- В Одессе 26 августа в течение целого дня шел сильный ливень.
- По всему городу дороги превратились в "русла".
- На многих улицах застряли автомобили и маршрутки.
- Кроме этого, затопило много домов и даже супермаркеты.
- В многоэтажках ручьи текли по лестницам домов.