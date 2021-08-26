В Одессе море покрылось неизвестной субстанцией: чувствуется сильная вонь – видео грязной воды

26 августа 2021 , 20:35
Читати новину українською

Источник:

телеграм "Новини.LIVE Odesa"

После сильного ливня, который прошел в Одессе 26 августа, море покрылось неизвестной субстанцией. Кроме этого, там ощущают сильную вонь.

В сети обнародовали видео моря возле клуба Ibiza. На нем видно, что на воде плавает много белых пятен.

Похожее событие Экологическая катастрофа уже близко: Днепр ужасно позеленел – впечатляющее видео

Похожие на пену с пленкой

Эти пятна, которые плавают на воде, похожи на пену. Однако также заметно, что в них есть пленка. Поэтому наверное сказать, что именно плавает на воде – невозможно.

Больше всего этого вещества прибило к волнорезу. Оно плавает вокруг него на площади примерно несколько десятков квадратных метров.

Субстанция, которая плавает на море в Одессе: смотрите видео телеграма "Новини.LIVE Odesa"

Коротко о ливне в этот день

  • В Одессе 26 августа в течение целого дня шел сильный ливень.
  • По всему городу дороги превратились в "русла".
  • На многих улицах застряли автомобили и маршрутки.
  • Кроме этого, затопило много домов и даже супермаркеты.
  • В многоэтажках ручьи текли по лестницам домов.
Автор: Олександр Марчак