Вода имеет настолько темные краски, что вблизи берега уже не видно дна. Пока неизвестно, что могло вызвать аномалию.
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Местные жители поражены увиденным. В сети они размышляют, почему почернело море. Предлагаем просмотреть самые яркие комментарии:
- "Водоросли, ужас";
- "Это последствия потопа в Ялте";
- "Я скоро лечу в Одессу, а моря нет";
- "Кадры, будто из фильма ужасов".
В Одессе почернело море / видео "Подслушано Одесса"
Накануне море также зацвело
По состоянию на 26 июня Черное море в Одессе также зацвело. На пляжах обнаружили целые "горы" сине-зеленых водорослей. Они неприятно выглядят и имеют резкий отвратительный запах.
Экологи даже просят людей на протяжении нескольких дней воздержаться от купания. Сейчас морская вода может спровоцировать аллергию или отравление.
Комментарий Минздрава
- Между тем в Минздраве говорят, что купание в Черном море – безопасное. Исследования показали, что морская вода на пляжах Одесской области отвечает гигиеническим требованиям.
- Эпидемиологи взяли 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели, а также 50 проб – на санитарно-химические показатели.