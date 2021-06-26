Вода имеет настолько темные краски, что вблизи берега уже не видно дна. Пока неизвестно, что могло вызвать аномалию.

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Местные жители поражены увиденным. В сети они размышляют, почему почернело море. Предлагаем просмотреть самые яркие комментарии:

  • "Водоросли, ужас";
  • "Это последствия потопа в Ялте";
  • "Я скоро лечу в Одессу, а моря нет";
  • "Кадры, будто из фильма ужасов".

В Одессе почернело море / видео "Подслушано Одесса"

Накануне море также зацвело

По состоянию на 26 июня Черное море в Одессе также зацвело. На пляжах обнаружили целые "горы" сине-зеленых водорослей. Они неприятно выглядят и имеют резкий отвратительный запах.

Экологи даже просят людей на протяжении нескольких дней воздержаться от купания. Сейчас морская вода может спровоцировать аллергию или отравление.

Комментарий Минздрава

  • Между тем в Минздраве говорят, что купание в Черном море – безопасное. Исследования показали, что морская вода на пляжах Одесской области отвечает гигиеническим требованиям.
  • Эпидемиологи взяли 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели, а также 50 проб – на санитарно-химические показатели.