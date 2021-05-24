Их освободили 23 мая зоозащитники. Об этом сообщила в фейсбуке хозяйка приюта "Кошкин дом Одесса" Татьяна Кузикова.
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Подробнее об этом инциденте
- Когда зоозащитники зашли в квартиру, они увидели замученных котят в клетках.
- К тому моменту 38 из них умерли и лежали в собственных фекалиях.
- Какие-то были в лотках, а некоторые просто на полу квартиры.
- Те, которым повезло, вообще не двигались и были очень напуганы.
- Несчастных животных всех отвезли к ветеринарам.
- 12 из них требовалась капельница.
- Этих животных должны были продать на Староконном рынке в Одессе.
- Также на видео из дома, где их содержали, была клетка с кроликом и небольшая собака.
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Что может угрожать владельцам квартиры
Обращались ли к правоохранителям относительно этого случая – волонтеры не сообщают. Если полиция обратит на это внимание, то, вероятнее всего, откроют производство по статье о жестоком обращении с животными. Максимальное наказание по ней – 8 лет тюрьмы.