В Одессе морили голодом 62 котят: успели спасти меньше половины из них – видео

24 мая 2021 , 15:26
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Источник:

фейсбук Татьяны Кузиковой

В одной из одесских квартир держали на продажу 62 котят. Однако их не кормили и не давали воду. Поэтому, когда пришли волонтеры, живыми были уже меньше половины животных.

Их освободили 23 мая зоозащитники. Об этом сообщила в фейсбуке хозяйка приюта "Кошкин дом Одесса" Татьяна Кузикова.

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Помещение в Одессе, где морили голодом котят: видео Татьяны Кузиковой (18+)

Подробнее об этом инциденте

  • Когда зоозащитники зашли в квартиру, они увидели замученных котят в клетках.
  • К тому моменту 38 из них умерли и лежали в собственных фекалиях.
  • Какие-то были в лотках, а некоторые просто на полу квартиры.
  • Те, которым повезло, вообще не двигались и были очень напуганы.
  • Несчастных животных всех отвезли к ветеринарам.
  • 12 из них требовалась капельница.
  • Этих животных должны были продать на Староконном рынке в Одессе.
  • Также на видео из дома, где их содержали, была клетка с кроликом и небольшая собака.

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Что может угрожать владельцам квартиры

Обращались ли к правоохранителям относительно этого случая – волонтеры не сообщают. Если полиция обратит на это внимание, то, вероятнее всего, откроют производство по статье о жестоком обращении с животными. Максимальное наказание по ней – 8 лет тюрьмы.

Обратите внимание! К зоозащитникам 19 мая позвонили жители Одесской области, которым надоело слушать собачье скуление с территории соседей. Те вызвали владелицу дома, наряд полиции и отключили дом. Там было 74 куста марихуаны. Собак забрали на реабилитацию, а мужчину, который снимал дом, – задержали.
 
Автор: Олександр Марчак