В Одессе мужчина дважды стал жертвой грабителей за вечер
Источник:полиция Одесской области
Не слишком удачный день был у 34-летнего одессита. Лишь за один вечер он дважды стал жертвой грабителей. Сначала мужчину обокрала молодая женщина, а впоследствии он пострадал от рук иностранца.
Личность 24-летней грабительницы правоохранители установили лишь через несколько часов. А вот иностранца искали несколько дней.
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Как мужчина стал жертвой грабителей
Как рассказали полицейские, первый инцидент произошел на пляже в Аркадии. Там одессит встретился с женщиной за бокалом вина. 24-летняя жительница Одесского района дождалась, когда захмелевший кавалер уснет, а тогда забрала у него:
- кольцо,
- смартфон,
- несколько тысяч гривен.
Но на этом его приключения не завершились. Уже через несколько часов одессит попал в поле зрения 22-летнего выходца из Закавказья. Иностранец предложил обворованному незнакомцу довезти его домой, поднялся вместе с ним в квартиру, а там ударил и отобрал золотые изделия и несколько тысяч долларов.
Правоохранители оперативно задержали воровку. Ее разыскали в центре города, а иностранца через несколько дней задержали аж в Черниговской области, когда он с награбленным имуществом пытался бежать в соседнее государство,
– рассказал начальник сектора криминальной полиции Георгий Гюлумян.
Какое наказание светит злоумышленникам
Одесские правоохранители объявили беглецу подозрение в ограблении и поместили его в СИЗО. Иностранцу грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. Девушке же светит:
- штраф от 1 000 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 – 51 000 гривен);
- от 80 до 240 часов общественных работ;
- до 2 лет исправительных работ;
- до 6 месяцев ареста;
- до 5 лет ограничением свободы.