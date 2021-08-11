В Одессе мужчина дважды стал жертвой грабителей за вечер

Не слишком удачный день был у 34-летнего одессита. Лишь за один вечер он дважды стал жертвой грабителей. Сначала мужчину обокрала молодая женщина, а впоследствии он пострадал от рук иностранца.

Личность 24-летней грабительницы правоохранители установили лишь через несколько часов. А вот иностранца искали несколько дней.

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Как мужчина стал жертвой грабителей

Как рассказали полицейские, первый инцидент произошел на пляже в Аркадии. Там одессит встретился с женщиной за бокалом вина. 24-летняя жительница Одесского района дождалась, когда захмелевший кавалер уснет, а тогда забрала у него:

кольцо,

смартфон,

несколько тысяч гривен.

Но на этом его приключения не завершились. Уже через несколько часов одессит попал в поле зрения 22-летнего выходца из Закавказья. Иностранец предложил обворованному незнакомцу довезти его домой, поднялся вместе с ним в квартиру, а там ударил и отобрал золотые изделия и несколько тысяч долларов.

Правоохранители оперативно задержали воровку. Ее разыскали в центре города, а иностранца через несколько дней задержали аж в Черниговской области, когда он с награбленным имуществом пытался бежать в соседнее государство,

– рассказал начальник сектора криминальной полиции Георгий Гюлумян.

Какое наказание светит злоумышленникам

Одесские правоохранители объявили беглецу подозрение в ограблении и поместили его в СИЗО. Иностранцу грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. Девушке же светит:

штраф от 1 000 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 – 51 000 гривен);

от 80 до 240 часов общественных работ;

до 2 лет исправительных работ;

до 6 месяцев ареста;

до 5 лет ограничением свободы.



Деньги, которые украли у одессита / Фото Нацполиции